Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus- Die Polizei sucht nach Hinweisen

Willich-Anrath (ots)

Zwischen Freitag, 09. Januar, ca. 17:30 Uhr und Samstag, 10. Januar ca. 12.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Kappertzheide in Anrath. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Garage Zugang zum Haus. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (16)

