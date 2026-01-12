Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hyundai entwendet - Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens?

Viersen (ots)

Zwischen Freitag, dem 9. Januar um 17:00 Uhr und Sonntag, dem 11. Januar um 15:30 Uhr, wurde ein Pkw in der Heimbachstraße in Viersen gestohlen. Der Wagen wurde auf dem dortigen Parkplatz geparkt, als mindestens eine unbekannte Person das Fahrzeug entwendete. Es handelt sich um einen blauen Hyundai i10 aus dem Jahr 2015. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden, falls sie den Wagen gesehen haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /js (18)

