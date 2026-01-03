Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Verirrte Teenager bei Minusgraden gerettet

Krefeld (ots)

Am frühen Abend des 03.01.2026 wählten zwei Teenager den Notruf 112 und berichteten, dass sie sich in misslicher Lage befinden würden. Die beiden Mädchen hätten sich in einem Waldstück des Kapuzinerberges verlaufen und seien nun nach Einbruch der Dunkelheit und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vollkommen orientierungslos. Es konnten keine Angaben zu prägnanten Orten, Waldwegen oder Straßen gemacht werden.

Während aufgrund eines schlechten Mobilfunkempfangs sämtliche technischen Ortungsmöglichkeiten der Leitstelle missglückten, alarmierte die Leitstelle umgehend Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zum vermuteten Aufenthaltsort. Da das Smartphone der beiden Jugendlichen keinen Internetempfang aufwies und auch die Telefonverbindung keine ausreichende Gesprächsqualität lieferte, gestaltete sich die Suche nach den beiden Mädchen in dem weitläufigen Gebiet durchaus anspruchsvoll. Erschwerend hinzu kam, dass die Akkukapazität des Smartphones fast in Gänze aufgebraucht war und somit ein gewisser Zeitdruck die Suchmaßnahmen beeinflusste.

Dem Leitstellendisponenten gelang es schließlich die Anruferin anzuleiten, über die Kompass-App des Smartphones (ohne Internetverbindung nutzbar), die GPS-Daten abzurufen. Diese Maßnahme führte letztlich zum Erfolg. Die GPS-Koordinaten wurden dem Einsatzleiter vor Ort übermittelt und die beiden Teenager konnten eine halbe Stunde nach dem Eingang des Notrufes im Bereich des Inrather Bergs aufgefunden werden. Nachdem die beiden 13- und 14-jährigen Mädchen durch den städtischen Rettungsdienst untersucht wurden, konnten diese unverletzt an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Nach einer guten Stunde konnten die 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Hüls sowie des städtischen Rettungsdienstes an ihre Standorte zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell