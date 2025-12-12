Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand an Personenzug im Krefelder Hauptbahnhof

Krefeld (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, wurde die Feuerwehr Krefeld um 17:42 Uhr durch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn zu einem Brandereignis im Krefelder Hauptbahnhof alarmiert. Gemeldet wurde der Brand im Bereich einer Zugachse eines Personenzuges. Bei dem betroffenen Zug handelte es sich um den Regionalexpress RE 10 in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der Bahn bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Der Brand konnte durch den Einsatz von Pulverlöschern erfolgreich eingedämmt werden. Zudem war der Zug bereits vollständig evakuiert worden. Insgesamt mussten rund 200 Fahrgäste den Zug verlassen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Aufgrund des Ereignisses wurde der gesamte Zugverkehr im Hauptbahnhof sowie die angrenzenden Gleisbereiche vorübergehend eingestellt.

Die Feuerwehr führte im weiteren Verlauf eine Kontrolle und gezielte Kühlung der betroffenen Zugachse durch. Hierzu kam ein Löschrohr zum kontrollierten Herunterkühlen zum Einsatz, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Parallel dazu wurden Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

An dem Einsatz beteiligt waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr Krefeld, die Freiwillige Feuerwehr Oppum, die Betriebsfeuerwehr des DB-Ausbesserungswerks Krefeld sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz war nach rund 1,5 Stunden beendet. Die weiteren betrieblichen Maßnahmen, insbesondere zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs und zur Weiterbeförderung der Fahrgäste, werden durch die zuständigen Verkehrsunternehmen geregelt.

