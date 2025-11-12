PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand im Lager eines Supermarktes

Krefeld (ots)

Am 12.11.2025 wurde die Feuerwehr Krefeld gegen 17:30 Uhr durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage eines Supermarktes auf der Kurfürstenstrasse in Krefeld-Uerdingen über ein Brandereignis informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen und des Rettungsdienstes durch die Leitstelle alarmiert. Im Bereich des Lagers brannte eine Papiermüllpresse. Der Verkaufsraum war davon nicht betroffen. Sofort wurde ein umfangreicher Löschangriff vorgenommen, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Parallel konnte der Markt bereits durch Mitarbeitende geräumt werden. Die Rauchentwicklung sorgte für eine Geruchsbelästigung im Nahbereich, worüber die Bevölkerung mittels Warn-Apps und Hörfunkdurchsagen vorsorglich informiert wurde. Der Müllpressencontainer konnte schließlich mit einem Sonderfahrzeug der Feuerwehr auf eine Freifläche abseits der Wohnbebauung verbraucht und dort endgültig abgelöscht werden. Die aufwändigen Lösch- und Lüftungsmaßnahmen dauerten über 3,5 Stunden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Während dieser Zeit wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fischeln, Hüls und Oppum besetzt. Diese konnten im genannten Zeitraum mehrere kleinere Paralleleinsätze abarbeiten. Insgesamt waren rund 70 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Alexander Vaupel
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:31

    FW-KR: Brand in Ladenlokal auf der Hochstraße

    Krefeld (ots) - Am Montagmittag, 10. November 2025, wurde die Feuerwehr Krefeld gegen 12:20 Uhr zu einem Brand in einer Verkaufsstätte auf der Hochstraße in der Krefelder Innenstadt alarmiert. Neben der automatischen Auslösung der Brandmeldeanlage gingen gleichzeitig mehrere Notrufe in der Leitstelle ein. Gemeldet wurde ein Brandereignis mit starker Rauchentwicklung aus einem Ladenlokal. Aufgrund der eingehenden ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 03:00

    FW-KR: Großbrand eines Wohngebäudes löst stundenlangen Einsatz der Feuerwehr aus

    Krefeld (ots) - Am Abend des 22.09.2025 meldeten gegen 21 Uhr mehrere aufmerksame Anwohner der Feuerwehrleitstelle einen Brand auf der Hermannstraße. Aufgrund der Schilderungen wurden umgehend umfangreich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Krefelder Westen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten konnte das Meldebild bestätigt werden. Es ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 08:11

    FW-KR: Wohnungsbrand auf der Hubertusstraße - eine Person gerettet

    Krefeld (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 05:14 Uhr, wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Wohnungsbrand zur Hubertusstraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte waren eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem ersten Obergeschoss des Wohngebäudes sichtbar. Umgehend wurde eine Menschenrettung eingeleitet. Es konnte ein Bewohner aus dem Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren