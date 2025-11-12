Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand im Lager eines Supermarktes

Krefeld (ots)

Am 12.11.2025 wurde die Feuerwehr Krefeld gegen 17:30 Uhr durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage eines Supermarktes auf der Kurfürstenstrasse in Krefeld-Uerdingen über ein Brandereignis informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen und des Rettungsdienstes durch die Leitstelle alarmiert. Im Bereich des Lagers brannte eine Papiermüllpresse. Der Verkaufsraum war davon nicht betroffen. Sofort wurde ein umfangreicher Löschangriff vorgenommen, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Parallel konnte der Markt bereits durch Mitarbeitende geräumt werden. Die Rauchentwicklung sorgte für eine Geruchsbelästigung im Nahbereich, worüber die Bevölkerung mittels Warn-Apps und Hörfunkdurchsagen vorsorglich informiert wurde. Der Müllpressencontainer konnte schließlich mit einem Sonderfahrzeug der Feuerwehr auf eine Freifläche abseits der Wohnbebauung verbraucht und dort endgültig abgelöscht werden. Die aufwändigen Lösch- und Lüftungsmaßnahmen dauerten über 3,5 Stunden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Während dieser Zeit wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fischeln, Hüls und Oppum besetzt. Diese konnten im genannten Zeitraum mehrere kleinere Paralleleinsätze abarbeiten. Insgesamt waren rund 70 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

