Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Ladenlokal auf der Hochstraße

Krefeld (ots)

Am Montagmittag, 10. November 2025, wurde die Feuerwehr Krefeld gegen 12:20 Uhr zu einem Brand in einer Verkaufsstätte auf der Hochstraße in der Krefelder Innenstadt alarmiert. Neben der automatischen Auslösung der Brandmeldeanlage gingen gleichzeitig mehrere Notrufe in der Leitstelle ein. Gemeldet wurde ein Brandereignis mit starker Rauchentwicklung aus einem Ladenlokal. Aufgrund der eingehenden Meldungen und der vermuteten hohen Personenzahl im Gebäude wurden umgehend umfangreiche Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten schlugen bereits Flammen aus dem Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung über den Haupt- und Nebeneingang eingesetzt. Durch den schnellen und koordinierten Löschangriff konnte eine schwerstverletzte Person aus dem stark verrauchten Verkaufsraum gerettet werden. Sie wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Übergreifen des Feuers auf die Obergeschosse sowie auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Das Erdgeschoss des betroffenen Hauses brannte jedoch vollständig aus. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App NINA vorsorglich über mögliche Geruchsbelästigungen informiert. Die Polizei sperrte den Einsatzbereich weiträumig ab, um eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 16 Uhr an. Im Anschluss übernahm das Technische Hilfswerk (THW) Krefeld in Abstimmung mit der Polizei die Sicherung des Brandobjekts. Neben Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Krefeld waren auch überörtliche Einheiten im Einsatz, darunter der Rettungsdienst des Kreises Viersen, die Feuerwehren Tönisvorst und Moers sowie der Rettungsdienst des Rhein-Kreises Neuss. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr während des Einsatzes durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Parallel zu dem Brandereignis musste die Feuerwehr Krefeld zu drei weiteren Einsätzen ausrücken. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte unmittelbar am Einsatzgeschehen beteiligt; mit Unterstützungs- und Bereitschaftseinheiten belief sich die Gesamtstärke auf etwa 150 Personen.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell