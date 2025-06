Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsgefährdung mit glimpflichem Ausgang

Suhl (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei in Suhl gleich von mehreren Anrufern über einen Pkw in der Suhler Innenstadt informiert, welcher durch auffällige Fahrweise auffiel. Dabei verletzte der 69-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Toyota gleich mehrere Verkehrsregeln. So überfuhr eine Verkehrsinsel, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr auffällig in Schlangenlinien. Das Fahrzeug konnte durch eingesetzte Polizeikräfte gestoppt und der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Er befand sich in einem offensichtlich körperlich und geistigen Zustand, der eine Erkrankung vermuten ließ. Daher wurde er in ärztliche Obhut übergeben. Am Fahrzeug selbst wurden mehrere deutliche Unfallschäden festgestellt. Zeugen, welche den Vorfall und die Vorsituation beobachten konnten, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst der LPI Suhl unter: 03681 3690 zum Aktenzeichen: 0154608/2025 zu melden.

Ein großer Dank geht hier an die Menschen, welche die Polizei unverzüglich informierten und während der Einsatzmaßnahmen maßgebliche Hinweise geben konnten. Dadurch konnte die Gefahrensituation zügig beendet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell