POL-F: 250521 - 0537 Frankfurt Innenstadt - Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferpistole - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Dienstag (20.Mai 2025) kam es in der Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung, nachdem zwei Verkehrsteilnehmer in einen Streit gerieten.

Der 32-jährige Geschädigte fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem weißen Kompaktwagen die Neue Mainzer Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Dort angekommen, geriet er mit dem noch unbekannten männlichen Täter, welcher einen hellen Motorroller der Marke "Vespa" fuhr, in einen verbalen Streit. Kurz darauf gerieten beide im Kreuzungsbereich Friedensstraße / Weißfrauenstraße erneut aneinander. Der Geschädigte verließ sein Fahrzeug, während der Angreifer seinen Motorroller ebenfalls abstellte und eine sogenannte Pfefferpistole aus dem Helmfach holte. Mit dieser soll er dem Geschädigten anschließend 3-4 Mal in dessen Gesicht geschossen haben. Hierdurch erlitt der Geschädigte Augenreizungen.

Im Anschluss flüchtete der Täter mit seiner Vespa in Richtung der Berliner Straße.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca 180 - 185cm groß, normale Statur. Er trug ein mintfarbenes T-Shirt und weiße Sneaker. Auf dem Kopf trug er einen weißen Jethelm.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

