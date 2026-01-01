PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Feuerwehr Krefeld zieht Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld zieht insgesamt eine positive Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026. Im Zeitraum von Mittwoch, 31.12.2025, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026, 06:30 Uhr, kam es zu einem durchschnittlichen Einsatzaufkommen. Insgesamt disponierte die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld 135 Einsätze. Davon entfielen 117 Einsätze auf den Rettungsdienst sowie 18 Einsätze auf den Brandschutz. Im Brandschutz verzeichnete die Feuerwehr überwiegend kleinere Einsatzlagen. Hierbei handelte es sich größtenteils um brennende Reste von Feuerwerkskörpern, Papierkörben oder aber Mülltonnen. Besondere Einsätze, größere Schadensereignisse oder Übergriffe auf Einsatzkräfte wurden in der Silvesternacht nicht registriert. Schwere Verletzungen, insbesondere infolge von Feuerwerksunfällen, wurden ebenfalls nicht verzeichnet. Zur Vorbereitung auf den Jahreswechsel hatte die Feuerwehr Krefeld zusätzliche Einsatzkräfte aus Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst vorgehalten. Diese Maßnahmen haben sich bewährt und trugen insgesamt zu einem geordneten Einsatzverlauf bei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Philipp Schäfer
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 17:22

    FW-KR: Brand in einer Recyclingfirma im Hafengebiet der Stadt Krefeld

    Krefeld (ots) - Am heutigen Tag, den 22.12.2025 um 04:55 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs im Bereich des Hafengebietes der Stadt Krefeld zu einem ausgedehnten Brand von ca. 800 Tonnen Metall-schrott. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren bereits Flammen mit einer Rauchentwicklung zu erkennen. Die Feuerwehr leitete umgehend eine umfassende ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 19:35

    FW-KR: Brand an Personenzug im Krefelder Hauptbahnhof

    Krefeld (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025, wurde die Feuerwehr Krefeld um 17:42 Uhr durch das Notfallmanagement der Deutschen Bahn zu einem Brandereignis im Krefelder Hauptbahnhof alarmiert. Gemeldet wurde der Brand im Bereich einer Zugachse eines Personenzuges. Bei dem betroffenen Zug handelte es sich um den Regionalexpress RE 10 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 23:44

    FW-KR: Brand im Lager eines Supermarktes

    Krefeld (ots) - Am 12.11.2025 wurde die Feuerwehr Krefeld gegen 17:30 Uhr durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage eines Supermarktes auf der Kurfürstenstrasse in Krefeld-Uerdingen über ein Brandereignis informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Uerdingen und des Rettungsdienstes durch die Leitstelle alarmiert. Im Bereich des Lagers brannte eine Papiermüllpresse. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren