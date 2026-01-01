Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Feuerwehr Krefeld zieht Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld zieht insgesamt eine positive Bilanz zur Silvesternacht 2025/2026. Im Zeitraum von Mittwoch, 31.12.2025, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 01.01.2026, 06:30 Uhr, kam es zu einem durchschnittlichen Einsatzaufkommen. Insgesamt disponierte die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld 135 Einsätze. Davon entfielen 117 Einsätze auf den Rettungsdienst sowie 18 Einsätze auf den Brandschutz. Im Brandschutz verzeichnete die Feuerwehr überwiegend kleinere Einsatzlagen. Hierbei handelte es sich größtenteils um brennende Reste von Feuerwerkskörpern, Papierkörben oder aber Mülltonnen. Besondere Einsätze, größere Schadensereignisse oder Übergriffe auf Einsatzkräfte wurden in der Silvesternacht nicht registriert. Schwere Verletzungen, insbesondere infolge von Feuerwerksunfällen, wurden ebenfalls nicht verzeichnet. Zur Vorbereitung auf den Jahreswechsel hatte die Feuerwehr Krefeld zusätzliche Einsatzkräfte aus Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst vorgehalten. Diese Maßnahmen haben sich bewährt und trugen insgesamt zu einem geordneten Einsatzverlauf bei.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell