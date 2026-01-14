POL-VIE: Engelsfigur von Grab gestohlen - Haben Sie Hinweise zum Verbleib?
Viersen (ots)
Zwischen dem 5. und 11. Januar wurde von einem Grab auf dem Friedhof im Hoserkirchweg in Viersen eine Engelsfigur aus Bronze gestohlen. Falls Sie Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Figur haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (21)
