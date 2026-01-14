POL-VIE: POL-MG: Explosion an Schaltschrank in Süchteln: Staatsschutz ermittelt
Viersen-Süchteln / Mönchengladbach (ots)
Die Kriminalinspektion Staatschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen zu einem Fall übernommen, der sich am Montag, 12. Januar, in Viersen-Süchteln ereignet hat.
Gegen 1.15 Uhr kam es laut Zeugenaussagen zu einer Explosion an einem Schaltschrank eines Funkmastes an der Kreuzung Rheinstraße / Mosterzstraße.
Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Explosion herbeigeführt wurde.
Die Ermittler des Staatschutzes prüfen nun, ob ein Zusammenhang zu politisch motivierter Kriminalität vorliegt. (km)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell