POL-VIE: POL-MG: Explosion an Schaltschrank in Süchteln: Staatsschutz ermittelt

Viersen-Süchteln / Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalinspektion Staatschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen zu einem Fall übernommen, der sich am Montag, 12. Januar, in Viersen-Süchteln ereignet hat.

Gegen 1.15 Uhr kam es laut Zeugenaussagen zu einer Explosion an einem Schaltschrank eines Funkmastes an der Kreuzung Rheinstraße / Mosterzstraße.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Explosion herbeigeführt wurde.

Die Ermittler des Staatschutzes prüfen nun, ob ein Zusammenhang zu politisch motivierter Kriminalität vorliegt. (km)

