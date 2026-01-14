PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: POL-MG: Explosion an Schaltschrank in Süchteln: Staatsschutz ermittelt

Viersen-Süchteln / Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalinspektion Staatschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen zu einem Fall übernommen, der sich am Montag, 12. Januar, in Viersen-Süchteln ereignet hat.

Gegen 1.15 Uhr kam es laut Zeugenaussagen zu einer Explosion an einem Schaltschrank eines Funkmastes an der Kreuzung Rheinstraße / Mosterzstraße.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Explosion herbeigeführt wurde.

Die Ermittler des Staatschutzes prüfen nun, ob ein Zusammenhang zu politisch motivierter Kriminalität vorliegt. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

