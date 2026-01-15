Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallflucht - Verkehrskommissariat hat Ermittlungen zum flüchtigen Unfallbeteiligten aufgenommen

Willich (ots)

Am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Schemlzerstraße und Stahlwerk Becker in Willich zu einer Unfallflucht. Eine 67-jährige Frau aus Willich fuhr mit ihrem Fahrrad in der Schmelzerstraße in Richtung Formerweg. Als sie den Kreuzungsbereich zur Straße Stahlwerk Becker bereits fast überquert hatte, wurde sie von einem schwarzen Kombi angefahren. Infolgedessen stürzte sie vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Fahrzeugs verließ sofort die Unfallstelle, ohne sich nach dem Zustand der Frau zu erkundigen. Es handelte sich bei dem Pkw um einen schwarzen Kombi mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder Fahrer? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (23)

