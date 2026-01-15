Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Schwerer Unfall zwischen Lkw und Pkw - zwei Menschen zunächst lebensgefährlich verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:20 Uhr an der Kreuzung St.-Töniser-Straße/Hauptstraße in Vorst zu einem schweren Unfall. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus Solingen fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Vorst, als plötzlich ein 22-Jähriger aus Tönisvorst mit seinem Pkw aus der St.-Töniser-Straße auf die Hauptstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 22-Jährige lebensgefährlich und seine 24-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Tönisvorst, schwer verletzt wurden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Die Sperrung dauerte bis ca. 21:30 Uhr an. /jkMaGö

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell