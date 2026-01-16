PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Rheinstraße. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft, indem sie eine Tür aufbrachen.

Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Aufgrund der Anzahl und des Umfangs des Diebesguts ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rheinstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.(58872)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:54

    POL-OL: Körperverletzung und versuchter Raub in der Kaiserstraße

    Oldenburg (ots) - Heute Nacht kam es in der Kaiserstraße in Oldenburg zu einer Körperverletzung sowie einen versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Gegen 0:10 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz in die Kaiserstraße geschickt. Beim Eintreffen der Beamten warteten drei junge Männer im Alter von 18 Jahren auf die Einsatzkräfte. Nach deren ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:44

    POL-OL: Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn mit 2 Leichtverletzten

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es im Berufsverkehr zu einem Verkehrsunfall auf der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn. Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Hyundai die Westersteder Straße in Richtung Bad Zwischenahn. Beim Versuch, nach links in die Elmendorfer Straße abzubiegen, missachtete er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Fahrer eines VW. In der Folge kam es ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:34

    POL-OL: Sexuelle Belästigung in Westerstede - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Gestern Abend kam es in Westerstede zu einem Fall der sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Eine junge Frau war gegen 23:05 Uhr im Bereich 'Am Markt' unterwegs, als sich plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte, ihr an die Schulter fasste und an das Gesäß griff. Die Frau schrie laut auf, woraufhin der Täter in Richtung Rathaus / Parkplatz flüchtete. Ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren