Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Rheinstraße. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft, indem sie eine Tür aufbrachen.

Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Aufgrund der Anzahl und des Umfangs des Diebesguts ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rheinstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.(58872)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell