Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn mit 2 Leichtverletzten

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es im Berufsverkehr zu einem Verkehrsunfall auf der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn.

Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Hyundai die Westersteder Straße in Richtung Bad Zwischenahn. Beim Versuch, nach links in die Elmendorfer Straße abzubiegen, missachtete er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Fahrer eines VW.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(49523)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell