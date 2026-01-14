Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sexuelle Belästigung in Westerstede - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es in Westerstede zu einem Fall der sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Eine junge Frau war gegen 23:05 Uhr im Bereich 'Am Markt' unterwegs, als sich plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte, ihr an die Schulter fasste und an das Gesäß griff.

Die Frau schrie laut auf, woraufhin der Täter in Richtung Rathaus / Parkplatz flüchtete.

Ein bislang unbekannter Mann kam der Geschädigten unmittelbar nach der Tat zu Hilfe und begleitete sie ein Stück. Dieser Helfer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

Nach der Tat suchte die Frau die Polizeidienststelle in Westerstede auf und schilderte den Sachverhalt.

Der bisher Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alter Mann beschrieben, der circa 1,70 Meter groß ist und eine kräftige Statur aufweist. Er hat ein rundes Gesicht mit hervortretenden Wangenknochen. Auffällig sind zudem ein schwarzer Vollbart, der etwas länger als ein Drei-Tage-Bart ist, sowie schwarze Augen und buschige Augenbrauen.

Der Mann trug schwarze, lockige Haare, die an den Seiten etwas kürzer als am Oberkopf waren. Bekleidet war er mit einem dunklen Hoodie sowie einer dunklen Hose und dunklen Schuhen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den helfenden Mann, sich unter der Telefonnummer 04488-833115 zu melden. (48450)

