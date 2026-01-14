PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sexuelle Belästigung in Westerstede - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es in Westerstede zu einem Fall der sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Eine junge Frau war gegen 23:05 Uhr im Bereich 'Am Markt' unterwegs, als sich plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte, ihr an die Schulter fasste und an das Gesäß griff.

Die Frau schrie laut auf, woraufhin der Täter in Richtung Rathaus / Parkplatz flüchtete.

Ein bislang unbekannter Mann kam der Geschädigten unmittelbar nach der Tat zu Hilfe und begleitete sie ein Stück. Dieser Helfer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

Nach der Tat suchte die Frau die Polizeidienststelle in Westerstede auf und schilderte den Sachverhalt.

Der bisher Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alter Mann beschrieben, der circa 1,70 Meter groß ist und eine kräftige Statur aufweist. Er hat ein rundes Gesicht mit hervortretenden Wangenknochen. Auffällig sind zudem ein schwarzer Vollbart, der etwas länger als ein Drei-Tage-Bart ist, sowie schwarze Augen und buschige Augenbrauen.

Der Mann trug schwarze, lockige Haare, die an den Seiten etwas kürzer als am Oberkopf waren. Bekleidet war er mit einem dunklen Hoodie sowie einer dunklen Hose und dunklen Schuhen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den helfenden Mann, sich unter der Telefonnummer 04488-833115 zu melden. (48450)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 23:51

    POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht auf der A 28 - Zeugenaufruf++

    Oldenburg (ots) - ++Am späten Dienstagnachmittag, dem 13. Januar 2026, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer. Hierbei befuhr ein 29-jähriger Leeraner mit seinem Pkw BMW den Hauptfahrstreifen, als in Höhe des Autobahnparkplatzes Wechloy ein vor ihm fahrender Sattelzug auf den linken Fahrstreifen wechselte, um einen weiteren Lkw zu überholen. Vermutlich aufgrund ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 23:53

    POL-OL: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

    Oldenburg (ots) - Die heute veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten 26-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Der Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden (42957). Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren