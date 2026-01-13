Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Unfall auf der A29 bei winterglatten Straßenverhältnissen - Vollsperrung erforderlich
Oldenburg (ots)
Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:40 Uhr auf der A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel, zu einem Verkehrsunfall.
Ein Transporter geriet aufgrund winterglatter Fahrbahnverhältnisse (Eisregen/Schneematsch) ins Schleudern und prallte in die Seitenschutzplanken. Dabei wurden insgesamt 23 Schutzplanken erheblich beschädigt. Zudem trat Motoröl aus dem verunfallten Auto aus.
Der Fahrer, ein 50-jähriger Mann aus Leipzig, blieb unverletzt.
Zur Bergung des verunfallten Autos sowie zur Reinigung der Fahrbahn musste die A29 ab der Anschlussstelle Varel-Bockhorn für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell