POL-OL: Unfall auf der A29 bei winterglatten Straßenverhältnissen - Vollsperrung erforderlich

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:40 Uhr auf der A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel, zu einem Verkehrsunfall.

Ein Transporter geriet aufgrund winterglatter Fahrbahnverhältnisse (Eisregen/Schneematsch) ins Schleudern und prallte in die Seitenschutzplanken. Dabei wurden insgesamt 23 Schutzplanken erheblich beschädigt. Zudem trat Motoröl aus dem verunfallten Auto aus.

Der Fahrer, ein 50-jähriger Mann aus Leipzig, blieb unverletzt.

Zur Bergung des verunfallten Autos sowie zur Reinigung der Fahrbahn musste die A29 ab der Anschlussstelle Varel-Bockhorn für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

