POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht auf der A 28 - Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++Am späten Dienstagnachmittag, dem 13. Januar 2026, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer. Hierbei befuhr ein 29-jähriger Leeraner mit seinem Pkw BMW den Hauptfahrstreifen, als in Höhe des Autobahnparkplatzes Wechloy ein vor ihm fahrender Sattelzug auf den linken Fahrstreifen wechselte, um einen weiteren Lkw zu überholen. Vermutlich aufgrund des geringen Geschwindigkeitsunterschiedes brach der Sattelzug den Überholvorgang aber ab und wechselte zurück auf den Hauptfahrstreifen. Dadurch musste der Pkw-Fahrer nach rechts in Richtung des genannten Parkplatzes ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit Absperrmaterial einer, auf dem Parkplatz eingerichteten Baustelle, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Fahrer des dunklen Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung Leer fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum beschriebenen Sattelzug, zum Fahrer oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 / 9330 in Verbindung zu setzen.++ (47970)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 12.01.2026 – 23:53

    POL-OL: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen

    Oldenburg (ots) - Die heute veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten 26-Jährigen aus Oldenburg kann erfreulicher Weise zurückgenommen werden. Der Vermisste wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die bei der Suche unterstützt und Hinweise gegeben haben. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden (42957). Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:37

    POL-OL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es auf der Neuenkruger Straße in der Gemeinde Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Volvo auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Zum derzeitigen Stand wurde die Fahrerin nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 07:40 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ammerland mit einem Volvo die Neuenkruger Straße in Richtung Westerstede. ...

    mehr
