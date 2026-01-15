Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Körperverletzung und versuchter Raub in der Kaiserstraße

Oldenburg (ots)

Heute Nacht kam es in der Kaiserstraße in Oldenburg zu einer Körperverletzung sowie einen versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 0:10 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz in die Kaiserstraße geschickt. Beim Eintreffen der Beamten warteten drei junge Männer im Alter von 18 Jahren auf die Einsatzkräfte. Nach deren Schilderungen waren die drei Geschädigten zu Fuß in der Kaiserstraße unterwegs, als sie von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen wurden. Einer der Tatverdächtigen fragte nach einer Zigarette. In der Folge wurde einer der 18-Jährigen plötzlich von einem der beiden Täter geschlagen und nach Gegenständen abgetastet. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf ergriff einer der Täter Kopfhörer des Geschädigten. Diese konnte sich das Opfer jedoch wieder zurückholen. Auch die beiden Begleiter des Geschädigten, welche dem Opfer zur Hilfe kamen, wurden durch die Täter geschlagen und leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter wird als männlich beschrieben, etwa 17 bis 18 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß. Er hatte keinen Bart und trug eine schwarze Jacke sowie eine Bauchtasche. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und etwa 18 Jahre alt, circa 180 cm groß. Er trug eine Brille, hatte einen Ziegenbart sowie lockige Haare und war ebenfalls mit einer schwarzen Jacke und einer Bauchtasche bekleidet.

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(53710)

