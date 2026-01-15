PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Körperverletzung und versuchter Raub in der Kaiserstraße

Oldenburg (ots)

Heute Nacht kam es in der Kaiserstraße in Oldenburg zu einer Körperverletzung sowie einen versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 0:10 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz in die Kaiserstraße geschickt. Beim Eintreffen der Beamten warteten drei junge Männer im Alter von 18 Jahren auf die Einsatzkräfte. Nach deren Schilderungen waren die drei Geschädigten zu Fuß in der Kaiserstraße unterwegs, als sie von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen wurden. Einer der Tatverdächtigen fragte nach einer Zigarette. In der Folge wurde einer der 18-Jährigen plötzlich von einem der beiden Täter geschlagen und nach Gegenständen abgetastet. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen.

Im weiteren Verlauf ergriff einer der Täter Kopfhörer des Geschädigten. Diese konnte sich das Opfer jedoch wieder zurückholen. Auch die beiden Begleiter des Geschädigten, welche dem Opfer zur Hilfe kamen, wurden durch die Täter geschlagen und leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter wird als männlich beschrieben, etwa 17 bis 18 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß. Er hatte keinen Bart und trug eine schwarze Jacke sowie eine Bauchtasche. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und etwa 18 Jahre alt, circa 180 cm groß. Er trug eine Brille, hatte einen Ziegenbart sowie lockige Haare und war ebenfalls mit einer schwarzen Jacke und einer Bauchtasche bekleidet.

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(53710)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 15:44

    POL-OL: Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn mit 2 Leichtverletzten

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es im Berufsverkehr zu einem Verkehrsunfall auf der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn. Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Hyundai die Westersteder Straße in Richtung Bad Zwischenahn. Beim Versuch, nach links in die Elmendorfer Straße abzubiegen, missachtete er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Fahrer eines VW. In der Folge kam es ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:34

    POL-OL: Sexuelle Belästigung in Westerstede - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Gestern Abend kam es in Westerstede zu einem Fall der sexuellen Belästigung. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Eine junge Frau war gegen 23:05 Uhr im Bereich 'Am Markt' unterwegs, als sich plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte, ihr an die Schulter fasste und an das Gesäß griff. Die Frau schrie laut auf, woraufhin der Täter in Richtung Rathaus / Parkplatz flüchtete. Ein bislang ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 23:51

    POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht auf der A 28 - Zeugenaufruf++

    Oldenburg (ots) - ++Am späten Dienstagnachmittag, dem 13. Januar 2026, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer. Hierbei befuhr ein 29-jähriger Leeraner mit seinem Pkw BMW den Hauptfahrstreifen, als in Höhe des Autobahnparkplatzes Wechloy ein vor ihm fahrender Sattelzug auf den linken Fahrstreifen wechselte, um einen weiteren Lkw zu überholen. Vermutlich aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren