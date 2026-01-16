Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter Jugendlicher zündet Rasen an - KK1 ermittelt

Viersen (ots)

Am Donnerstag entdeckte ein Zeuge gegen 19:25 Uhr aus der Ferne ein Feuer auf einem Sportplatz in der Straße "Neusser Platz" in Viersen. Als er sich näherte, sah er einen Jugendlichen, der versuchte, den Kunstrasen des Platzes anzuzünden. Als er den Jugendlichen ansprach, ergriff dieser sofort die Flucht. Der Zeuge beschreibt ihn als 15 bis 16 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß mit schlanker Statur und dunklen kurzen Haaren. Er trug eine rote Hose, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Rucksack und schwarze Schuhe. Haben Sie Hinweise zu dem Jugendlichen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (26)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell