POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - KK2 ermittelt
Willich-Anrath (ots)
In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kehner Straße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (28)
