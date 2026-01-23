Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0096 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Streifenwagen beschädigt

Frankfurt (ots)

(di) Ein zunächst Unbekannter machte sich gestern Abend (22. Januar 2026) an einem Streifenwagen zu schaffen und beschädigte diesen. Der Täter wurde jedoch im Nachgang ermittelt.

Ein Streifenteam, das wegen eines Einsatzes in die Moselstraße gerufen wurde, stellte seinen Streifenwagen in Höhe der Hausnummer 46 ab. Der zunächst unbekannte Täter nutzte die Abwesenheit der Beamten und warf einen Stein gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs, zerstörte diese damit und flüchtete.

Was dem Täter jedoch zum Verhängnis wurde, war, dass die Tat im Erfassungsbereich der Videoschutzanlage lag. Szenekundige Beamte erkannten die Person und identifizierten den 37-Jährigen im Nachgang.

Seine Motivation ist derzeit unklar. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell