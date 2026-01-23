PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0099 Frankfurt-Flughafen: Widerstand am Flughafen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (22. Januar 2026) leistete ein Passagier am Flughafen Widerstand gegen Bundespolizisten, nachdem er von der Crew im Flugzeug zuvor bereits als "Unruly Passenger" gemeldet wurde.

Gegen 19:30 Uhr begaben sich die Bundespolizisten ins Terminal 2 zum Gate E6, da sich eine Person äußerst aggressiv gegenüber einer Flugbesatzung verhalten habe, sodass die Crew den Tatverdächtigen noch während des Fluges fixieren musste. Die Beamten sistierten den 50-Jährigen zunächst aus dem Flugzeug auf die Wache.

Dort beleidigte und bedrohte er die Polizisten und leistete durch Kratzen und Schubsen Widerstand und versuchte sich aus den Griffen zu entziehen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Durch die hinzugezogene Streife der Landespolizei erfolgte eine Atemalkoholmessung, die einen Wert von über 1,5 Promille ergab.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

