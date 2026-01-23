Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260123 - 0100 Frankfurt - Ostend: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Nr.: 0084

Frankfurt (ots)

(yi) Der seit dem 19. Januar 2026 vermisste Bedirhan Y. aus dem Frankfurter Stadtteil Ostend konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell