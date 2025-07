Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autos durch Brand zerstört - Polizei geht von Brandstiftung aus

Hannover (ots)

Am Freitag, 11.07.2025, ist in Hannover-Vahrenwald ein geparktes Auto mutmaßlich durch Brandstiftung in Brand geraten. Das Feuer schlug auf ein weiteres Fahrzeug über. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging in der Freitagnacht gegen 00:30 Uhr eine geparkte Mercedes B-Klasse in der Kleiststraße in Vahrenwald in Flammen auf. Das Feuer schlug auf einen ebenfalls abgestellten Dacia Sandero über. Der Brand wurde durch einen Anwohner entdeckt. Dieser alarmierte unverzüglich die Feuerwehr. Die hinzugerufenen Rettungskräfte löschten das Feuer.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Durch anwesende Personen vor Ort wurde bekannt, dass sich weitere Helfer bzw. eventuelle Zeugen an der Brandstelle befanden. Noch bevor die Polizei deren Aussage aufnehmen konnte, verließen sie die Örtlichkeit. Daher sucht die Polizei auch diese unbekannten Personen und bittet sie, sich zu melden.

Nachdem die Brandermittler den Brandort untersuchten, leiteten sie ein Strafverfahren wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung ein. Einzelheiten hierzu sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu vorangegangenen Feststellungen oder auch zu möglichen weiteren Zeugen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell