Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Überholvorgang von der Straße abgekommen

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, Landesstraße 547 zw. Lutterbeck & Fredelsloh, Montag, 12.01.2026, 06.35 Uhr

FREDELSLOH (Wol)

Am Montag gegen 06.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Göttinger mit einem Auto die Landesstraße 547 von Lutterbeck in Richtung Fredelsloh und setzte zu einem Überholvorgang an. Dabei kam er nach links von der verschneiten Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto neben der Fahrbahn.

Durch den Unfall verletzte sich der 24-Jährige leicht. Der 24-jährige Beifahrer aus Göttingen blieb beim Unfall unverletzt. Beide Personen wurden vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell