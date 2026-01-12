PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Überholvorgang von der Straße abgekommen

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, Landesstraße 547 zw. Lutterbeck & Fredelsloh, Montag, 12.01.2026, 06.35 Uhr

FREDELSLOH (Wol)

Am Montag gegen 06.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Göttinger mit einem Auto die Landesstraße 547 von Lutterbeck in Richtung Fredelsloh und setzte zu einem Überholvorgang an. Dabei kam er nach links von der verschneiten Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto neben der Fahrbahn.

Durch den Unfall verletzte sich der 24-Jährige leicht. Der 24-jährige Beifahrer aus Göttingen blieb beim Unfall unverletzt. Beide Personen wurden vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:25

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar/Relliehausen, (go), L 548, Freitag, der 09.01.2026, 16:40 Uhr. Ein 48- jähriger Fahrer eines LKW befuhr die L 548 aus Richtung Relliehausen kommend in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve kam er, aufgrund von Glätte, nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:24

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bürgermeister-Schönitz-Straße, (Parkstreifen), Freitag, der 09.01.2026, zwischen 09:00 und 18:15 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, beim Rangieren auf einem Parkstreifen, einen Verteilerkasten der Telekom und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 19:45

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Einbeck (ots) - Einbeck, Altendorfer Straße Samstag, 10.01.2026, 09:05 Uhr EINBECK (schu) Eine 39-jährige Autofahrerin aus Dassel beabsichtigte mit ihrem Pkw Hyundai auf einen Parkplatz eines Schuhgeschäfts einzufahren, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt halten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Einbeck übersah den verkehrsbedingt haltenden Hyundai, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Folge mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren