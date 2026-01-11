Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Einbeck (ots)

Einbeck, Altendorfer Straße

Samstag, 10.01.2026, 09:05 Uhr

EINBECK (schu)

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Dassel beabsichtigte mit ihrem Pkw Hyundai auf einen Parkplatz eines Schuhgeschäfts einzufahren, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt halten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Einbeck übersah den verkehrsbedingt haltenden Hyundai, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Folge mit seinem Pkw Nissan auf.

Die 39-jährige Autofahrerin klagte anschließend über Schmerzen in Kopf-/Nackenbereich. Eine rettungsdienstliche Erstversorgung war jedoch nicht erforderlich.

Beide Pkw waren weiterhin fahrbereit.

Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell