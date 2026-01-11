POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Einbeck (ots)
Einbeck, Altendorfer Straße
Samstag, 10.01.2026, 09:05 Uhr
EINBECK (schu)
Eine 39-jährige Autofahrerin aus Dassel beabsichtigte mit ihrem Pkw Hyundai auf einen Parkplatz eines Schuhgeschäfts einzufahren, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt halten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Einbeck übersah den verkehrsbedingt haltenden Hyundai, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Folge mit seinem Pkw Nissan auf.
Die 39-jährige Autofahrerin klagte anschließend über Schmerzen in Kopf-/Nackenbereich. Eine rettungsdienstliche Erstversorgung war jedoch nicht erforderlich.
Beide Pkw waren weiterhin fahrbereit.
Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.
