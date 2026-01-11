PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Einbeck (ots)

Einbeck, Altendorfer Straße

Samstag, 10.01.2026, 09:05 Uhr

EINBECK (schu)

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Dassel beabsichtigte mit ihrem Pkw Hyundai auf einen Parkplatz eines Schuhgeschäfts einzufahren, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt halten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Einbeck übersah den verkehrsbedingt haltenden Hyundai, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Folge mit seinem Pkw Nissan auf.

Die 39-jährige Autofahrerin klagte anschließend über Schmerzen in Kopf-/Nackenbereich. Eine rettungsdienstliche Erstversorgung war jedoch nicht erforderlich.

Beide Pkw waren weiterhin fahrbereit.

Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 19:45

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - Einbeck, Hansestraße Donnerstag, 08.01.2026, 17:18 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mittels derzeit unbekannten Fahrzeugs beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Supermarkts den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi eines 46-jährigen Einbeckers. Der Unfall konnte durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der unbekannte Verursacher setzte anschließend ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 08:36

    POL-NOM: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Weiterfahrt untersagt

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, OT Lütgenrode, Obere Dorfstraße, Samstag, 10.01.2026, 23.56 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Hoc) - Ein 19-Jähriger befuhr kurz vor Mitternacht mit seinem Pkw die Bundesstraße 446 aus Nörten-Hardenberg kommend in Richtung Lütgenrode. Auf der oben genannten Straße wurde er einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Northeim ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 08:15

    POL-NOM: Alkoholfahrt mit einem E-Scooter

    Northeim (ots) - Northeim, Sollingtor, Freitag, 10.01.2026, 19.03 Uhr NORTHEIM (Hoc) - Am Freitagabend um 19.03 Uhr beobachtete eine Streife der Polizei Northeim eine auffällig unsichere Fahrweise eines E-Scooter Fahrers. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige aus einem Northeimer Ortsteil unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der deutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren