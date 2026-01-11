PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Weiterfahrt untersagt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, OT Lütgenrode, Obere Dorfstraße, Samstag, 10.01.2026, 23.56 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Hoc) - Ein 19-Jähriger befuhr kurz vor Mitternacht mit seinem Pkw die Bundesstraße 446 aus Nörten-Hardenberg kommend in Richtung Lütgenrode. Auf der oben genannten Straße wurde er einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Northeim unterzogen. Während der Verkehrskontrolle wurde aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten ein freiwilliger Urin-Vortest durch den 19-jährigen Mann aus der Ukraine durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin.

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, wurde auch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Amphetamin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

