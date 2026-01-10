Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholfahrt mit einem E-Scooter

Northeim (ots)

Northeim, Sollingtor, Freitag, 10.01.2026, 19.03 Uhr

NORTHEIM (Hoc) - Am Freitagabend um 19.03 Uhr beobachtete eine Streife der Polizei Northeim eine auffällig unsichere Fahrweise eines E-Scooter Fahrers. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige aus einem Northeimer Ortsteil unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

