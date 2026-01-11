PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck, Hansestraße

Donnerstag, 08.01.2026, 17:18 Uhr

EINBECK (schu)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mittels derzeit unbekannten Fahrzeugs beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Supermarkts den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi eines 46-jährigen Einbeckers. Der Unfall konnte durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet werden.

Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Der unbekannte Verursacher setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

