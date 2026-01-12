POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar/Relliehausen, (go), L 548, Freitag, der 09.01.2026, 16:40 Uhr. Ein 48- jähriger Fahrer eines LKW befuhr die L 548 aus Richtung Relliehausen kommend in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve kam er, aufgrund von Glätte, nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell