PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar/Relliehausen, (go), L 548, Freitag, der 09.01.2026, 16:40 Uhr. Ein 48- jähriger Fahrer eines LKW befuhr die L 548 aus Richtung Relliehausen kommend in Richtung Uslar. In einer Rechtskurve kam er, aufgrund von Glätte, nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:24

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bürgermeister-Schönitz-Straße, (Parkstreifen), Freitag, der 09.01.2026, zwischen 09:00 und 18:15 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, beim Rangieren auf einem Parkstreifen, einen Verteilerkasten der Telekom und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 19:45

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Einbeck (ots) - Einbeck, Altendorfer Straße Samstag, 10.01.2026, 09:05 Uhr EINBECK (schu) Eine 39-jährige Autofahrerin aus Dassel beabsichtigte mit ihrem Pkw Hyundai auf einen Parkplatz eines Schuhgeschäfts einzufahren, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt halten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Einbeck übersah den verkehrsbedingt haltenden Hyundai, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Folge mit ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 19:45

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - Einbeck, Hansestraße Donnerstag, 08.01.2026, 17:18 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mittels derzeit unbekannten Fahrzeugs beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Supermarkts den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi eines 46-jährigen Einbeckers. Der Unfall konnte durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der unbekannte Verursacher setzte anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren