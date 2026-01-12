Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bürgermeister-Schönitz-Straße, (Parkstreifen), Freitag, der 09.01.2026, zwischen 09:00 und 18:15 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, beim Rangieren auf einem Parkstreifen, einen Verteilerkasten der Telekom und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

