POL-F: 260125 - 0104 Frankfurt - Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagmittag (24.01.2026) versuchte ein 16-Jähriger unter Vorhalt eines Messers ein Handy von einem weiteren 16-Jährigen zu erbeuten.

Der Täter traf gegen 13:30 Uhr in einem Fastfood Restaurant in der Großen Friedberger Straße auf den späteren Leidtragenden. Nachdem er erfolglos das Handy forderte, zog er beim zweiten Versuch ein Messer, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Nach einer im Anschluss entstandenen Rangelei zwischen dem Täter und dem Geschädigten flüchtete der Aggressor. Auch hier blieb er ohne Erfolg, denn Polizisten nahmen ihn kurz darauf fest.

Nun muss er sich einem Strafverfahren stellen, welches auf ihn zukommen wird.

