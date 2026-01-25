POL-F: 260125 - 0107 Frankfurt - Gutleutviertel: Vermisste Person

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(rü) Seit Sonntagabend (25. Januar 2026), gegen 18:00 Uhr, wird die 65- jährige Renate K. aus dem Frankfurter Gutleutviertel vermisst.

Letztmalig wurde sie heute gegen 18:00 Uhr im Bereich der Gutleutstraße gesehen. Frau K. ist in ihrer räumlichen Orientierung und in ihrer Merkfähigkeit eingeschränkt.

Zum Aussehen von Frau K. liegen folgende Informationen vor:

Ca. 160 cm groß, leicht korpulente Statur, kurze braune Haare und eine altersgerechte Erscheinung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Renate K. geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

