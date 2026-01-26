Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Mann setzt sich auf Schoß von junger Frau

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht eine junge Frau, die am Sonntag (25.01.2026) gegen 14.00 Uhr in Marbach am Neckar von einem 39-Jährigen belästigt wurde.

Die junge Frau oder Jugendliche, die als zwischen 16 und 20 Jahre alt beschrieben wurde, saß an einer Bushaltestelle am Busbahnhof, als sich der 39-Jährige unvermittelt auf ihren Schoß setzte. Die Frau schob den Mann Zeugenangaben zufolge weg, stand auf und ging davon. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 39-Jährigen kurz darauf vorläufig festnehmen konnte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Zeugen, insbesondere die geschädigte Frau, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell