Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Samstag (24.01.2026) zwischen 15.05 Uhr und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Röhrer Weg in Böblingen in eine Unfallflucht verwickelt war. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines Cupra Terrarmar und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell