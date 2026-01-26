Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: 48-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (25.01.2026) gegen 04.30 Uhr war ein 48 Jahre alter Ford-Fahrer in der Böblinger Straße in Dagersheim in einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro verwickelt. Der Mann befuhr die Böblinger Straße in Richtung Böblingen, wobei er auf Höhe einer Tankstelle nach links von der Fahrbahn abkam und über die Gegenspur gegen eine Ampelanlage und einen Sicherungskasten schleuderte. Sein Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampel und der Sicherungskasten wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Im Laufe der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen Atemalkoholgeruch bei dem Mann. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste und der Führerschein des 48-Jährigen beschlagnahmt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

