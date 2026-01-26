PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Außenspiegel angezündet und Rasierschaum versprüht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen (25.01.2026) in die Poststraße in Weil der Stadt ausrücken, da dort der Außenspiegel eines Renault brannte. Ein Zeuge hatte dies kurz vor 04.00 Uhr festgestellt und einen Notruf abgesetzt. Derzeit muss die ebenfalls hinzugezogene Polizei davon ausgehen, dass ein noch unbekannter Täter den Brand gelegt hat. Zusätzlich dürfte derselbe Unbekannte Rasierschaum auf die Motorhaube gesprüht haben. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel.07033 5277-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Weil der Stadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

