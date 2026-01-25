PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim
Gemmrigheimer Straße (L1115): Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 22:38 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Ford-Lenker die Gemmrigheimer Straße (L1115), in Fahrtrichtung Gemmrigheim. Kurz nach der Einmündung der Ottmarsheimer Straße (K1620), kam dieser vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts in den dortigen Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Leitpfosten und driftete zurück auf die Fahrbahn, wo er sich schließlich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Seine 23-jährige Beifahrerin wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12000,00 EUR. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von der Polizei einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:13

    POL-LB: Remseck am Neckar / L1144/K1692: Gegenverkehr übersehen

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der Westtangente L1144/K1692, bei Aldingen, ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr hierbei die L1144 von Aldingen kommend in Fahrtrichtung Remseck-Pattonville. An der Abzweigung Richtung Kornwestheim bog diese nach links ab und übersah hierbei den aus Remseck-Pattonville ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 11:29

    POL-LB: Ludwigsburg: Sexuelle Belästigung in Linienbus - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr in einem Linienbus von Neckarweihingen nach Stadtmitte auf Höhe der Marbacher Straße ereignet haben soll. An der Haltestelle Neckarbrücke stiegen drei männliche Jugendliche in den wenig frequentierten Bus der Linie 421 ein, wobei sich einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren