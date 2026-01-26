Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund starker Schneefälle wurden beim Polizeipräsidium Ludwigsburg seit gestern Abend (25.01.2026, 20:00 Uhr) 65 Verkehrsunfälle registriert, davon 21 auf den Autobahnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 560.000 Euro, davon rund die Hälfte durch Unfälle auf der Autobahn. Es ist anzunehmen, dass im Laufe des Tages durch den am Vormittag einsetzenden Berufsverkehr weitere Unfälle hinzukommen. Es wird nach Rückmeldung polizeilicher Einsatzkräfte auch von einer nicht unerheblichen Anzahl an noch nicht gemeldeten Verkehrsunfallfluchten ausgegangen, zum Beispiel durch Beschädigung von Schutzplanken, Verkehrsschildern oder geparkten Fahrzeugen.

Zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr war insbesondere die Lage auf den Autobahnen angespannt. Wegen mehrerer festgefahrener Fahrzeuge musste an der Autobahnanschlussstelle Wendlingen die Überleitung der B 313 auf die BAB 8 in Fahrtrichtung München für circa zwei Stunden gesperrt werden. Ebenfalls für rund zwei Stunden gesperrt war an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen die Parallelfahrbahn der BAB 8 in Fahrtrichtung München.

Die Verkehrspolizeiinspektion wurde auf den Autobahnen tatkräftig durch zahlreiche Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützt bei der Absicherung von Einsatzstellen und dem Abschleppen von Fahrzeugen. Dabei kam auch ein Gerätekraftwagen des THW mit Schneeketten zum Einsatz.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Audi S5 war gegen Mitternacht auf der BAB 8 aus Richtung Karlsruhe kommend unterwegs und wollte bei Leonberg auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn wechseln. Aufgrund einer Baustelle im Engelbergtunnel war die Überleitung von der BAB 8 auf die BAB 81 jedoch gesperrt. Davon ließ sich der 35-Jährige nicht abhalten, schob das Absperrmaterial zur Seite und setzte seine Fahrt auf der gesperrten Fahrbahn fort. Im weiteren Verlauf wurde die Fahrbahn durch eine mobile Schutzplanke im Baustellenbereich bis zur Vollsperrung verengt. Aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit konnte der 35-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Audi-Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Audi S5 wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell