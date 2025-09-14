Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen
Neuenhaus (ots)
Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 07:15 Uhr und 15:30 Uhr ein Fahrrad der Marke "Bocas" entwendet. Das Rad war auf dem Gelände der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 90 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
