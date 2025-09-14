PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Neuenhaus - Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Am Donnerstag wurde im Zeitraum zwischen 07:15 Uhr und 15:30 Uhr ein Fahrrad der Marke "Bocas" entwendet. Das Rad war auf dem Gelände der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 90 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

