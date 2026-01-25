Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar

L1144/K1692: Gegenverkehr übersehen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der Westtangente L1144/K1692, bei Aldingen, ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr hierbei die L1144 von Aldingen kommend in Fahrtrichtung Remseck-Pattonville. An der Abzweigung Richtung Kornwestheim bog diese nach links ab und übersah hierbei den aus Remseck-Pattonville kommenden 46-jährigen Fahrer eines BMW, worauf es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Eine 79-jährige Beifahrerin, welche im unfallverursachenden Fahrzeug saß, wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell