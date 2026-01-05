PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 260105.2 Münsterdorf: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Münsterdorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist es in Münsterdorf zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeuges gekommen. Der Insasse erlitt leichte Verletzungen, er stand unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol.

Kurz vor Mitternacht war ein 51-Jähriger in einem Volvo auf der Kirchenstraße aus Richtung Münsterdorf kommend in Fahrtrichtung Lägerdorf mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im Zuge dessen rutschte der Wagen über die Gegenfahrbahn in einen angrenzenden Graben, touchierte ein Hinweisschild und verursachte einen Flurschaden.

Unfallzeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte blieb der Volvo mitsamt seinem Fahrer im Graben liegen. Letztlich befreite die Feuerwehr den Verunfallten aus seinem Auto und die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den aus dem Kreis Steinburg Stammenden. Ein freiwillig durch den Verunglückten absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Der 51-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren stellen, seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und behielten seine Fahrzeugschlüssel ein.

An dem Volvo entstand ein Totalschaden, die Höhe des Fremdschadens dürfte bei etwa 100 Euro liegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
