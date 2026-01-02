Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260102.3 Dingen: Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Dingen (ots)

In der Nacht zu heute hat ein unter dem Einfluss von Alkohol stehender Mann in Dingen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend unerlaubt vom Ort des Geschehens geflüchtet. Einsatzkräften gelang es später, den Beschuldigten zu ermitteln.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 27-Jähriger gegen 04.30 Uhr in einem Renault auf der Friedrichshöfer Straße aus Richtung Dingen kommend in Richtung Friedrichshof unterwegs. In Höhe der Hausnummer 7 kam der Dithmarscher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und kollidierte dort auf Privatgrund mit einem abgestellten Pferdeanhänger. Nach dem Vorfall flüchtete der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es Beamten später, den Geflüchteten ausfindig zu machen. Sie suchten ihn an seiner Wohnanschrift in Brunsbüttel auf. Hier räumte der Mann ein, den Unfall verursacht zu haben. Ein bei ihm gegen 10.00 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der Beschuldigte wird sich nun strafrechtlich wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

An dem Wagen des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, an dem Anhänger dürfte er bei 5.000 Euro liegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell