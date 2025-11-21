FW-NE: Königshaus spendet 2.000 Euro für die Kinderfeuerwehr - Tretautos und Materialien gesichert

Feuerwehr Kaarst

Kaarst

Große Freude herrschte am vergangenen Montag (17.11.2025) bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst: Das Schützenkönigshaus 2025 hat dem Feuerwehrnachwuchs eine großzügige Spende überreicht. König Wilfried Schmitz (Wilfried I.) und Königin Anneliese übergaben zusammen mit ihren Ministern Uwe Siegel und Steffen van der Ploeg einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an die Leitung der Feuerwehr. Das Königshaus hatte im Rahmen des Schützenfestes darum gebeten, auf persönliche Geschenke und Blumen zu verzichten und stattdessen für den guten Zweck der Kinderfeuerwehr zu spenden.

Mit dem Geld sollen Übungsmaterialien sowie spezielle Tretautos angeschafft werden, um den jüngsten Mitgliedern eine spielerische und praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen. Feuerwehrleiter Andreas Kalla nahm den Scheck zusammen mit der Leitung der Kinderfeuerwehr, Alessa Lange und Christian Esser, entgegen. Kalla betonte die Bedeutung der Unterstützung: "Wir sind überwältigt von dieser großzügigen Geste des Königshauses. Sie ist eine wichtige und sichtbare Investition in die Zukunft unserer Feuerwehr und ermöglicht es uns, die Ausbildung unserer Jüngsten noch attraktiver und kindgerechter zu gestalten. Die Kinder von heute sind die Einsatzkräfte von morgen, und diese Unterstützung motiviert uns alle sehr.". Der Kaarster Feuerwehrchef hob hervor, wie entscheidend die frühzeitige Nachwuchsförderung für die langfristige Stärke der gesamten Feuerwehr sei. Mit den bereitgestellten 2.000 Euro können nun vor allem spezielle Tretautos im Feuerwehrdesign angeschafft werden, die den Kindern die Fahrzeugkunde und das Fahren im kleinen "Einsatz" näherbringen sollen. Alessa Lange und Christian Esser, die gemeinsam die Kinderfeuerwehr leiten, äußerten sich besonders begeistert über diese konkreten Anschaffungen: "Die Tretautos werden zweifellos ein echtes Highlight für die Kinder sein!", erklärten Alessa Lange und Christian Esser unisono. "Damit können wir spielerisch und praxisnah die ersten Grundlagen des Gerätehandlings und sogar kleiner Einsatzszenarien vermitteln. Ein riesiges Dankeschön an Wilfried und Anneliese und ihre Minister - damit haben sie uns einen großen Wunsch erfüllt." Die offizielle Übergabe fand in den Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses Büttgen während der Gruppenstunde der Kinderfeuerwehr statt. Die Feuerwehr bedankt sich beim gesamten Königshaus für das herausragende Engagement und die Wertschätzung für die Jugendarbeit.

