Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Garage in Vollbrand - Feuerwehr verhindert weitere Ausbreitung

Kaarst (ots)

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst wurden am heutigen Mittwochmorgen den 29.10.2025 um kurz vor 6 Uhr zu einem Garagenbrand auf die Nikolausstraße in Büttgen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine stärkere Rauchentwicklung in dem Bereich sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war die Nikolausstraße sowie die Hubertusstraße in Teilen stark verraucht. Aus einer an einem Wohnhaus angrenzenden Garage schlugen im rückwärtigen Bereich bereits Flammen aus einer Tür und drohten auf das Dach der Garage sowie das angrenzende Wohnhaus überzuschlagen. Durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr konnte das Feuer zügig gelöscht und die Ausbreitung auf umliegende Gebäude verhindert werden. Im Verlauf des Einsatzes wurde das angrenzende Wohnhaus kontrolliert und durch die Feuerwehr im Bereich des Dachbodens belüftet.

Insgesamt wurden 3 Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Kaarst, übermittelt durch news aktuell