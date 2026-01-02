Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260102.1 Heide: Sachbeschädigung an Parteibüro - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Am letzten Tag des Jahres 2025 haben Unbekannte durch einen Steinwurf einen Schaden an dem Parteibüro der CDU in Heide angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen Randalierer um 19.19 Uhr einen Stein gegen eine Fensterscheibe des Parteibüros in der Straße Neue Anlage. Das Wurfobjekt drang in das Innere des Gebäudes ein und beschädigte neben einem Schreibtisch zwei elektronische Geräte. Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Gesamtschadenshöhe auf etwa 500 Euro belaufen.

Der Verursacher des Schadens sowie die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Bereich des Tatortes am Silvesterabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

