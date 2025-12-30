Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251230.3 Sankt Margarethen: Sielanlage blockiert - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

St. Margarethen (ots)

Zwischen Freitag, dem 26.12.2025, und Samstag, dem 27.12.2025, beeinträchtigte ein bislang unbekannter Täter in Sankt Margarethen die Funktion einer Entwässerungsanlage. Bei Flut drang Wasser auf die Binnenlandseite und floss in einen Entwässerungsgraben. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klemmte ein unbekannter Täter an einer Sielanlage in der Straße Heideducht zwei etwa fünf Meter lange Eisenstangen zwischen die Schleusentore. Dadurch konnte die Anlage nicht ordnungsgemäß schließen. In der Folge lief bei auflaufendem Wasser Wasser in einen Entwässerungsgraben auf die Binnenlandseite.

Ob und in welchem Umfang an der Entwässerungsanlage selbst ein materieller Schaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist bislang unbekannt und Gegenstand weiterer Prüfungen.

Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen des Verdachts der Beschädigung wichtiger Anlagen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Sielanlage gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell