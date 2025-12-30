Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251230.4 Itzehoe: Jugendlicher entwendet Feuerwerkskörper

Itzehoe (ots)

Montagnachmittag soll ein 15-jähriger Jugendlicher in einem Discounter in Itzehoe Feuerwerkskörper gestohlen haben. Als ein Marktangestellter ihn im Ausgangsbereich hinter den Kassen aufhalten wollte, stieß der Jugendliche den Mann zurück und zeigte eine bedrohliche Faustgeste.

Gegen 17:25 Uhr erhielt ein 31-jähriger Angestellter in der Brunnenstraße von einem Kunden den Hinweis auf den Diebstahl. Er sprach den Jugendlichen im Ausgangsbereich an, der jedoch weiterging und den Mann ignorierte.

Als der Mitarbeiter ihn am Arm festhielt, stieß der Jugendliche ihn weg. Anschließend band der Jugendliche eine Perlenkette um die rechte Hand und ballte die Hand zur Faust. Der 31-Jährige nahm dies als bedrohliche Geste wahr. Mehrere Kunden griffen ein und hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Beamte des Itzehoer Polizeireviers fanden die gestohlenen Feuerwerkskörper im Rucksack des Jugendlichen. Die Einsatzkräfte übergaben den 15-Jährigen an seine Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell