Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260101.1 Kreis Steinburg/Kreis Dithmarschen: Silvesterbilanz der Polizei

In der Silvesternacht registrierte die Polizei in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen zahlreiche Einsätze rund um den Jahreswechsel. Die Einsatzkräfte zählten im Zeitraum vom 31. Dezember 2025, 18:00 Uhr, bis zum 01. Januar 2026, 06:00 Uhr, 27 Einsätze im Kreis Steinburg und 29 Einsätze im Kreis Dithmarschen mit Bezug zum Jahreswechsel.

Ein Schwerpunkt der polizeilichen Einsätze lag bei Bränden. Zudem registrierte die Polizei gefährliche Vorfälle mit Feuerwerk, darunter den Abschuss einer Silvesterrakete aus einem fahrenden Auto und einen Knallkörperwurf auf einen Polizeibeamten. In mehreren Fällen leitete die Polizei Strafverfahren ein und ermittelt zu den Ursachen.

Brände:

In Burg zündeten zwei bislang unbekannte Männer gegen 21:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße Böller. In der Folge geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Container in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die beiden Personen flüchteten unerkannt. Gegen 21:55 Uhr brannte außerdem eine Gartenlaube auf einem Kleingartengelände in der Alten Weddingstedter Landstraße in Heide vollständig nieder.

Nahezu zeitgleich gerieten gegen 22:00 Uhr in Itzehoe eine Papiermülltonne eines Mehrfamilienhauses im Fischdiek und ein Altkleidercontainer in der Gasstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte beide Brände, die Ursachen blieben bislang unklar. Um 23:45 Uhr stand in Heide ein Briefkasten der Deutschen Post in der Poststraße in Flammen. Ebenfalls gegen 23:45 Uhr geriet in Tellingstedt ein Motorroller in der Heider Straße in Brand und brannte vollständig aus.

Nach dem Jahreswechsel brannte um 0:22 Uhr in Meldorf ein Gartenzaun in der Friedrichshöferstraße. Gegen 0:35 Uhr geriet in Büsum auf einem Parkplatz in der Heider Straße ein Pkw in Brand. Am Renault griff das Feuer auf den vorderen rechten Kotflügel über, die Feuerwehr löschte den Brand. Um 04:47 Uhr brannte in Hohenlockstedt ein Opel auf einem Grundstück in der Deutsch-Ordens-Straße aus bislang unbekannter Ursache. Schäden entstanden insbesondere im Motorraum und im Bereich des Armaturenbretts.

Angriffe aus Einsatzkräfte:

In Bekdorf schoss ein 26-jähriger deutscher Mann aus Itzehoe um 22:56 Uhr aus einem fahrenden Auto eine Silvesterrakete ab. Die Rakete traf die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Rettungswagens. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ob der Mann die Rakete bewusst in Richtung des Rettungswagens abfeuerte oder ob es sich um einen unbeabsichtigten Treffer handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Kurz nach Mitternacht meldeten Hinweisgeber um 0:12 Uhr eine größere Schlägerei auf dem Marktplatz in Heide. Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide und des Polizeibezirksreviers trafen vor Ort auf eine größere Menschenmenge. Die Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich schwierig, da sich Unbeteiligte wiederholt einmischten und polizeiliche Maßnahmen erheblich störten. Aus der Menschenmenge warf eine unbekannte Person einen Knallkörper auf einen 28-jährigen Polizeibeamten. Der Knallkörper traf ihn im Bereich der Brust, prallte von der Schutzweste ab und detonierte in unmittelbarer Nähe. Ein 34-jähriger irakischer Mann, der mutmaßlich im Zusammenhang mit der Schlägerei Verletzungen erlitt, versuchte während der Maßnahmen nach einem 29-jährigen Polizeibeamten zu schlagen und leistete Widerstand. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Alle Polizeibeamten blieben unverletzt.

Björn Gustke

